الزعيم يعود إلى كواليس "فلانتينو" وينافس في رمضان

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بمقطع فيديو إعلاني ظهر فيه الزعيم عادل إمام وسط كواليس تصوير إحدى مشاهد مسلسله "فلانتينو"، نفى المخرج والمنتج رامي إمام مساء الأول من أمس، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، جميع الأخبار والشائعات الفنية التي راجت منذ فترة وتناقلها عشاق الفنان وجمهوره عن صحة عادل إمام من الصحافة المصرية، حاسما اللغط الذي رافق خبر توقف عمليات تصوير مسلسله الجديد ، الذي ينشغل النجم بتصوير حلقاته حاليا لمدة 4 أيام ، بسبب تدهور حالته الصحية ، وتعرضه لوعكة مفاجئة ، قد تؤدي إلى انسحابه من الماراثون الدرامي الرمضاني. شائعة سرعان ما بادر إثرها مخرج العمل رامي إمام ، بنفي الخبر، في بيان أصدره مؤخرا للتعليق عما تم تداوله ،مؤكداً أن العمل متواصل ، ووالده عادل إمام بصحة جيدة، ولا صحة لكل الأخبار التي تم تداولها عبر الشبكات الاجتماعية وبعض الصحف والمواقع، بل وقد انتهى فعليا من تصوير 40% من مشاهده، في الوقت الذي انتهى فيه السيناريست أيمن بهجت قمر من كتابة 25 حلقة من المسلسل. وهو وقت قياسي، اعتبره إمام مقارنة بالتوقعات، وهاهو اليوم يعمد إلى تشويق جمهور الزعيم إلى متابعة العمل من خلال طرح صور إحدى مشاهد المسلسل ، التي يظهر فيها الفنان عادل إمام محاورا الفنان جميل برسوم، بحضور كل من الفنان حمدي الميرغني، والفنانة داليا البحيري، حيث بادر ابن الفنان بالتعليق "اليوم...من تصوير مسلسل فلانتينو- رمضان - انتظرونا2019".

يذكر أن العمل الجديد "فلانتينو" الذي سيخوض السباق الرمضاني، من بطولة والده الفنان عادل إمام، والفنانين: دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، هدى المفتي، جميل برسوم، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين. أما التأليف فقد اوكل للمؤلف أيمن بهجت قمر، والإنتاج لشركة "ماجنوم" التي يترأسها رامي إمام. وتدور أحداث المسلسل حول قصص رجل أعمال ثري يمتلك عدة مدارس تعليم عالمية، ومغامراته الشيقة مع زوجته، صعبة المراس وصاحبة الشخصية الصارمة، ومختلف مواقفها مع زوجها الذي يلجأ إلى نزواته الطفولية، فيكرس مبدأ التلاعب والكذب في التعاطي معها ومواجهة تعقيدات مصيره الصعب.

وكان العمل الجديد قد واجه في السابق سلسلة من المشاكل والأزمات العابرة التي نجح مؤخرا في تجاوزها، كان أبرزها رقابيا، بعد لجوء صناع العمل إلى تعديل سيناريو العمل ليتناسب مع متطلبات العرض التلفزيوني وضوابطه. من جهة أخرى، واجه العمل أزمة مادية حادة ، تعلقت بالميزانية الموضوعة لعملية تسويقه في الفضائيات، التي سرعان ما حسمتها مؤخرا شركة "إعلام المصريين" عبر إعلانها تبني عرض المسلسل الجديد على إحدى قنواتها في رمضان 2019.