«يوم للستات» المصري في سينما سويسرية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

يُعرض فيلم «يوم للستات»، للمخرجة المصرية كاملة أبوذكري، في سينما «فيلم بوديوم» بمدينة بيال بيان السويسرية، حتى الثاني من الشهر المقبل.

واختارت «فيلم بوديوم» «يوم للستات» ضمن أفضل أفلام عُرضت في مهرجان الفيلم العربي، في زيورخ عام 2018.

وفاز «يوم للستات»، الذي تشارك في بطولته الفنانات: إلهام شاهين ونيللي كريم وناهد السباعي، بسبع جوائز من مهرجانات دولية شارك بها، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وأفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وأفضل موسيقى، والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وأفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

تدور قصة «يوم للستات» في حي شعبي بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث، التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

ويغلب على فريق عمل «يوم للستات» العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، وإخراج كاملة أبوذكري، وتأليف هناء عطية، ومديرة التصوير نانسي عبدالفتاح. وتشارك في بطولته: هالة صدقي ورجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود، بينما تقوم بمهام التسويق والترويج للفيلم شركة MAD Solutions.

• فريق عمل «يوم للستات» يغلب عليه العنصر النسائي، بما يواكب أحداث الفيلم.