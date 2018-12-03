«الزمن الباقي» على شاشة سينما عقيل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للإمارات، يُعرض الفيلم القصير «الزمن الباقي»، للمخرج محمد أحمد الحمادي، في سينما عقيل في دبي، بعد غد، وكذلك يوم السبت المقبل، وستنظم ندوة مع صُنّاع الفيلم بعد انتهاء العرض.

يشار إلى أن سينما عقيل هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاماً نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف إلى مزيد من التوعية والاهتمام بفن السينما. وتدور أحداث فيلم «الزمن الباقي» بعد غزو فضائي للأرض، إذ تجد فتاة نفسها حبيسة داخل غرفة مُغلقة مع شخص غريب في ليلة غريبة، ويخوض الاثنان صراعاً شرساً للبقاء على قيد الحياة. والفيلم من إخراج وإنتاج وسيناريو محمد أحمد الحمادي، ويؤدي أدوار البطولة فيه راشد حسن، ومناهل العوضي، ودانية موسى، وصهيب عبدالله، وفارس ناجي، وهو من إنتاج شركة Madwriter وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

يشار إلى أن مخرج الفيلم محمد أحمد الحمادي، كاتب وممثل ومنتج إماراتي؛ ولد في دبي، وتخرج في معهد الشارقة للفنون، ثم التحق بأكاديمية نيويورك للأفلام في 2016 لاستكمال دراسته، أول أفلامه هو «عبدالله» الذي شارك في دورة عام 2015 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما أخرج الحمادي وأنتج وكتب العديد من المشروعات، وآخر أعماله هو «الزمن الباقي» الذي شهد عرضه الأول بالدورة السابقة من مهرجان دبي، وكذلك فيلم «مسك» الذي من المقرر أن يعرض العام المقبل.

ندوة خاصة مع صُنّاع الفيلم ستنظم بعد انتهاء العرض.