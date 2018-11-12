مخرج «فتوى»: السينما تفتح العيون

المصدر: تونس - رويترز

فاز فيلم «فتوى» للمخرج التونسي محمود بن محمود بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس.

الفيلم إنتاج تونسي - بلجيكي مشترك، ومن بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي وسارة الحناشي ورمزي عزيز ومحمد ساسي غربال. يتناول الفيلم قصة تونسي يقيم في فرنسا، ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه الذي توفي في حادث درّاجة نارية، لكنه يكتشف أن الابن المتوفى كان ينشط في خلية متشددة، فيسعى إلى معرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى.

قال بن محمود عقب تسلمه الجائزة: «إن السينما ككل الإنتاجات الثقافية تلعب دورها لتفتح عيون الشباب وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية التي استهدفت بلادنا.. وأهدي الجائزة للمساهمين في الفيلم من جهاز تقني وممثلين ومنتجين».

وحصل الفيلم المصري «يوم الدين» للمخرج أبوبكر شوقي على جائزة التانيت الفضي، فيما ذهب التانيت البرونزي للفيلم السوري «مسافرو الحرب» للمخرج جود سعيد.

ونوّهت لجنة التحكيم بفيلمي «صوفيا» من المغرب، و«ماكيلا» من الكونغو الديمقراطية.

أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز في مدينة الثقافة، وحضر الحفل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وعدد من الفنانين وصنّاع السينما العرب.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بالتانيت الذهبي الفيلم التونسي «إخوان» للمخرجة مريم جوبار، فيما ذهب التانيت الفضي لفيلم «بيت لالو» من بنين وذهب التانيت البرونزي للفيلم التونسي «استرا» للمخرجة نضال قيقة.

ونوّهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي «بائع الزهور» للمخرج شامخ بوسلامة.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، فاز بالتانيت الذهبي الفيلم اللبناني «أصداء» للمخرج نيكولا خوري، وفاز بالتانيت الفضي الفيلم الفلسطيني «وقعت على العريضة»، للمخرج مهدي فليفل، فيما فاز بالتانيت البرونزي الفيلم السنغالي «كيدوجو» للمخرج مامادو خوما جييه.

أفضل ممثلة

فاز بجائزة أفضل ممثل التونسي أحمد الحفيان عن دوره في فيلم «فتوى»، فيما فازت الكينية سامنتا موكاسيا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رفيقي»، وذهبت جائزة أفضل تصوير للفيلم السوري «مسافرو الحرب»، وحصد جائزة أفضل موسيقى الفيلم الكيني «رفيقي»، وجائزة أفضل سيناريو الفيلم الكيني «سوبا مودو».