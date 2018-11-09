«الأسطورة».. فارس حول الصحراء إلى جنة في «مئوية زايد»

المصدر: علا الشيخ - أبوظبي

حاملةً شعار «مئوية زايد»، انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السينما الكورية الإماراتية في «فوكس سينما» في ياس مول في العاصمة أبوظبي. افتتحت الدورة الثانية من المهرجان بفيلم إماراتي قصير حمل عنوان «الأسطورة» للمخرج هاني كيشي، وهو أقرب الى رسالة تحكي للعالم وتحاول طرح سؤال: «من هو زايد؟»، والإجابة عليه من خلال فيلم رسوم متحركة بطله فارس يقرر تحويل الصحراء إلى جنة في الأرض، وتراقبه من بعيد حورية بحر، كادت تفقد حياتها بعد أن نكثت عهد البحر مقابل مراقبة ذلك الفارس، ولأنه حقق ما قاله على عكس توقع ملك البحر الذي وصف البشر بأنهم يحلمون ولا يفعلون، استطاعت حورية البحر أن تكسب حياتها، لأن الفارس لم يخيب ظنها واستطاع تحقيق المعجزات، وبعدها تم عرض الفيلم الروائي الطويل الكوري «مع الآلهة.. العالمين»، للمخرج كيم يونغ هوا، والذي يحكي قصة تدور حول إعطاء فرصة للميت بأن يعود للحياة بعد 45 يوماً إذا ما تجاوز عدداً من المطالب التي تبدو مستحيلة، ويعد العمل من الأفلام ذات الشعبية العالية في كوريا الجنوبية، وشاهده حتى اليوم أكثر من 10 ملايين مشاهد.

وقال مبرمج الأفلام العربية في المهرجان نواف الجناحي لـ«الإمارات اليوم»: «اهتمام المركز الثقافي الكوري في الدولة باستقطاب أفلام عربية فرصة للتقريب بين الثقافات، وبناء على ذلك قمت باختياري لأفلام متنوعة طويلة وقصيرة ووثائقية». وأضاف: «بالنسبة للروائي الطويل تم اختيار الفيلم الفلسطيني واجب للمخرجة أن ماري جاسر، وبالنسبة للوثائقي الطويل قمنا بختيار فيلم المخرجة الإماراتية نجوم الغانم الذي حمل عنوان (عسل ومطر وغبار)». وأشار إلى أن قائمة الأفلام القصيرة تنوعت عربياً أيضاً، حيث اختيرت ثلاثة أفلام قصيرة هي الفيلم السوري «مارية نوستروم» للمخرجين رنا كزكز وأنس خلف، وكذلك تم اختيار فيلم «الاختيار»، وهو فيلم إماراتي للمخرجة إيمان السيد، إضافة إلى فيلم «الساعة الخامسة» من العراق للمخرج أيمن الشطري.

تبادل ثقافي

يعمل المركز الثقافي الكوري في الإمارات على تعزيز التبادل الثقافي مع الإمارات، حيث ينظم على مدار العام العديد من الفعاليات والدروس، وفي هذه الدورة من المهرجان سيكون المهتم بالسينما على موعد لمشاهدة أكثر من 13 فيلماً كورياً، وستة أفلام عربية.