«بوهيميان رابسودي» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر الفيلم الدرامي «بوهيميان رابسودي»، إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من رامي مالك ولوسي بوينتون ومايك مايرز، إيرادات بلغت 50 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرات والإثارة والخيال العلمي «ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز»، الذي يشارك في بطولته كل من ماكنزي فوي وهيلين ميرين ومورجان فريمان وكيرا نايتلي، محققاً إيرادات بلغت 20 مليون دولار. وحل في المركز الثالث الفيلم الكوميدي «نوباديز فول»، الذي يشارك في بطولته كل من تيفاني هاديش وتيكا سومبتير وووبي جولدبيرغ، محققاً إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع الفيلم الموسيقي الدرامي «إيه ستار إز بورن»، الذي يشارك في بطولته كل من ليدي غاغا وبرادلي كوبر، محققاً إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

وتلاه في المركز الخامس الجزء الـ11 من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «هالوين»، الذي يشارك في بطولته كل من جيمي لي كرتيس وجودي جرير ونيك كاسيل، محققاً إيرادات بلغت 11 مليون دولار.