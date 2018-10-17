أسرار وفنون «الفن السابع».. بين يدي الصغار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أمس، عدداً من ورش العمل التي استهدفت طلبة المدارس.

وقدمت الورش المتخصصة باقة من المعلومات للأطفال، التي من شأنها تعريفهم بالعديد من المهارات السينمائية المختلفة.

واستعرضت ورشة «صناعة شخصية أمونة» الطرق الأساسية الخاصة في مجال رسم وتحريك الشخصية الكرتونية «أمونة» على قناة «ماجد»، من خلال تطبيقات عملية قدّمها مخرج ورسام المسلسل، عامر كوخ، الذي قدم للأطفال نموذجاً مرسوماً وفقاً لعدد من الخطوط والزوايا التي تم رسمها وتوزيعها على ورق خاص، ليطلع الأطفال على الأسلوب الذي يعتمده في رسمه للشخصية، ويرشدهم إلى طرق ابتكار رسوماتهم الشخصية والمبتكرة. وكشفت ورشة «صناعة مقاطع فيديو»، التي قدّمها المخرج والكاتب، سيف مشربك، الخطوات الأساسية الخاصة بصناعة محتوى مرئي للأطفال، عبر اتباع عدد من الخطوات، تبدأ بإعداد الفكرة الأساسية، ثم بكتابة النص، واختيار فريق العمل إذا لزم الأمر، ثم انتقاء أدوات التصوير، والانتقال إلى الإخراج والمونتاج ثم النشر.

وأتاحت ورشة «الدراما الإبداعية»، من تقديم عدنان سلوم، للأطفال فرصة التعبير عن ذاتهم، وإطلاق العنان لمخيلاتهم.

أما ورشة «ماكياج المؤثرات الخاصة»، التي أشرف على تقديمها المهندس فاروق حسن علي، فسعت إلى نقل المعرفة والمعلومات المتخصصة في مجال الماكياج والمؤثرات إلى الأطفال، وإطلاعهم على أسرار هذا الجانب من الفن السينمائي.