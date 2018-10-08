«شباب شياب» فيلم إماراتي كوميدي يعرض قريباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إيمج نيشن»، الشركة المتخصصة في مجال الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، عن استعدادها لإطلاق الفيلم الكوميدي «شباب شياب» في صالات السينما في الدولة، ابتداء من 22 نوفمبر المقبل، حيث يجري حالياً عرض الفيديو الترويجي الخاص بالفيلم.ويروي الفيلم العائلي من إخراج ياسر الياسري قصة أربعة أصدقاء مسنين يعيشون في دار للمسنين يلعب أدوارهم ممثلون بارزون من الخليج العربي، وهم سعد الفرج ومرعي الحليان ومنصور الفيلي، إلى جانب النجم السوري سلوم حداد. وعندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، يذهبون جميعاً في مغامرة مشوقة في دبي بتشجيع من طبيبتهم.وفي معرض تعليقه على الفيلم، قال ياسر الياسري: «يحتفي الفيلم بالمعنى الحقيقي للأسرة والصداقة ويصور رحلة اكتشاف الذات ليلهم الجماهير كي يستمتعوا بكل لحظة من حياتهم. ويروي قصة تدور أحداثها في دولة الإمارات ويشارك في بطولته ممثلون من أبرز نجوم المنطقة بالتعاون مع طاقم عمل متميز».وبدوره، قال بن روس، رئيس قسم المحتوى في «إيمج نيشن أبوظبي»: «يندرج المحتوى العربي للجماهير المحلية في صميم عملنا، ويقدم (شباب شياب) مثالاً رائعاً على الإنتاجات الفنية التي يبتكرها المجتمع المحلي الموهوب من الرواة وصناع الأفلام والمبدعين، كما تعكس (إيمج نيشن) صورة فريدة للإمارات العربية المتحدة أمام الجمهور العالمي وتبرز الثقافة الشعبية وتعزز الأصوات المحلية من خلال مشروعات متنوّعة، ونتطلع إلى مشاركة الفيلم الجديد مع العالم في 22 نوفمبر».يُشار إلى أن الفيلم من تقديم شركة «إيمج نيشن أبوظبي» وإنتاج رامي ياسين من شركة «بريك آوت فيلمز» و«ستار شيب إنترتينمت»، بالتعاون مع الفيلي والياسري، وتتولى شركة تنوير للأفلام توزيع العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.