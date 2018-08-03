بيل أوغست رئيساً لتحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: القاهرة - رويترز

وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المخرج الدنماركي بيل أوغست، لرئاسة لجنة تحكيم دورته الـ40، التي تقام في نوفمبر. وقالت إدارة المهرجان: «اختيار أوغست يأتي بناءً على مسيرته الحافلة بالأفلام المقدرة عالمياً، التي جعلته أحد المخرجين القلائل في العالم الذين جمعوا بين الجوائز الثلاث الأكبر في عالم السينما.. (الأوسكار وسعفة كان الذهبية والغولدن جلوب)».

ولد أوغست في الدنمارك عام 1948 وتخرج في مدرسة الفيلم الدنماركية خلال السبعينات، وأخرج فيلمه الروائي الأول في 1978 ليقدم بعده عشرات الأفلام التي حازت أهم الجوائز السينمائية.

وقال الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان: «أوغست لن يكون الاسم العالمي البارز الوحيد في لجنة التحكيم، التي ستضم هذا العام مجموعة مختارة من الفنانين وصنّاع السينما أصحاب التجارب المميزة».

وتقام الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل تحت رئاسة المنتج وكاتب السيناريو، محمد حفظي، الذي تولى المنصب قبل أربعة أشهر.

ويكرّم المهرجان الممثل المصري حسن حسني، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، فيما يمنح الملحن هشام نزيه، جائزة فاتن حمامة للتميز.