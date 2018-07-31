«المهمة المستحيلة».. 61 مليون دولار في أسبوع

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الحركة الجديد «ميشن إمبوسيبل.. فول آوت» إيرادات السينما، محققاً 61.5 مليون دولار في أسبوع واحد. والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون، ومن إخراج كريستوفر ماك كويري. وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي «مما ميا! هير وي جو أجين»، محققاً إيرادات بلغت 15 مليون دولار، والفيلم بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان ودومينيك كوبر وكولين فيرث، ومن إخراج أول باركر. واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الإثارة «ذا أكوالايزر» بإيرادات بلغت 14 مليون دولار، والفيلم بطولة دنزل واشنطن وبيدرو باسكال وميليسا ليو، ومن إخراج أنطوان فوكوا. وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة «هوتيل ترانسيلفانيا 3.. سمر فاكيشين» بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة «تين تيتانز جو! تو ذا موفيس»، محققاً إيرادات بلغت 10.5 ملايين دولار.