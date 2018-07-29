«القاهرة السينمائي»: جائزة «فاتن حمامة» لحسن حسني

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم الفنان حسن حسني، بمنحه جائزة «فاتن حمامة التقديرية»، ليتسلمها في حفل افتتاح الدورة الـ40 للمهرجان، التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل.

ويأتي تكريم حسني تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة بالإنجازات البارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: «يعدّ الاحتفاء بالفنان حسن حسني في مهرجان القاهرة السينمائي تتويجاً لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، كما أن النجم الكبير خاض العديد من التجارب التي قدمها النجوم الشباب، سنداً ومعلماً لهم».

وأضاف أن «الفنان حسن حسني، صاحب رصيد كبير من الأفلام السينمائية، نال عن بعضها جوائز فى الداخل والخارج».

من جانبه، أعرب المدير الفني للمهرجان، الناقد يوسف شريف رزق الله، عن سعادته بتكريم حسن حسني، باعتباره ظاهرة كبرى في عالم التمثيل، استطاع الحفاظ على مكانته لأكثر من نصف قرن، ما يعكس موهبة فريدة.

من جهته، الفنان حسن حسني وصف تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية «هو أهم جائزة في حياتي، وكأني أحصل على الأوسكار، يكفي أن الجائزة تحمل اسم فاتن حمامة. إنه تتويج لمشواري الفني الذي قطعته على مدى 60 عاماً».