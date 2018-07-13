فيلم توم كروز الجديد «يتجاوز التوقعات»

المصدر: باريس - رويترز

يعود النجم توم كروز هذا الشهر في أحدث أفلام سلسلة «ميشن إمبوسيبل/‏مهمة مستحيلة» للقفز بالمظلات، فيما يقول الممثل سايمون بيج، الذي يشاركه البطولة إن الفيلم «يتجاوز التوقعات» بالنسبة لأفلام الحركة.

ويقوم كروز، المشهور بتنفيذ حركاته المثيرة بنفسه، في الفيلم الجديد «ميشن إمبوسيبل - فول أوت» بالقفز من طائرة نقل عسكرية من على ارتفاع 25 ألف قدم ويقود طائرة هليكوبتر بين وديان جبلية، ويقود دراجة نارية من دون خوذة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور حول قوس النصر في باريس. وقال بيج إن الفيلم «يتجاوز التوقعات تماماً. إنه شكل جنوني للتطور».

ويعود بيج في الفيلم الجديد لدور البطل المساعد للجاسوس إيثان هانت، الذي يجسد شخصيته كروز، على الرغم من أن بيج يقول إنه لن يتبادل الأدوار مع نجم هوليوود، الذي حقق فيلمه الأخير في سلسلة «ميشن إمبوسيبل» عام 2015 أرباحاً عالمية بلغت 682 مليون دولار.

وأبلغ بيج قبيل العرض الأول للفيلم في باريس أمس: «سعيد كوني الشخص الذي يشغل جهاز الكمبيوتر على الأرض. أنا جزء من الأحداث ولكنني غير مضطر للمخاطرة بحياتي». وسيبدأ العرض العالمي للفيلم الجديد في دور السينما 25 يوليو الجاري.