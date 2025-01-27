حمزة نمرة يغني في الشارقة

ينظم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 في دورته الثامنة مجموعة من العروض الموسيقية التي تجمع نخبة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية.

وسيحيي الثنائي الكندي «موسيقى ترافل لوف»، والفنان المصري حمزة نمرة، والثنائي الكويتي «أبناء يوسف»، حفلات عدة خلال المهرجان في الأول والثاني من فبراير المقبل في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه العروض ضمن رؤية المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في استحداث منصة مجتمعية ملهمة، وتقديم تجربة فنية شاملة تفتح أبوابها أمام الشباب والرواد وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وسيقدّم الثنائي الكندي عرضين موسيقيين في اليوم الافتتاحي؛ الأول بمنطقة التأثير، والثاني بمنطقة الإبداع.

فيما سيقدم الفنان حمزة نمرة العرض الختامي للمهرجان في الثاني من فبراير المقبل بمنطقة التأثير.

ويتميز الفنان المصري بأسلوب يمزج بين الأصوات العصرية والتقليدية، ويتواصل بقوة مع مستمعيه في العالم العربي وخارجه، إذ اشتهر بكلماته الاجتماعية وصوته المؤثر، ما جعله قريباً من جمهور واسع، واستطاع دمج التراث الثقافي القديم مع الألحان الحديثة.

وسيشارك في المهرجان الثنائي الكويتي «أبناء يوسف»، إذ سيحيي حفلاً مساء اليوم الأول من المهرجان في منطقة الإبداع.