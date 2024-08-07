نجم فرقة «بي.تي.إس» الكورية: أعتذر لكل شخص خذلته باستهتاري

اعتذر نجم البوب الكوري شوجا، عضو فرقة بي.تي.إس الغنائية، اليوم (الأربعاء) بعد أن فرضت عليه شرطة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول غرامة وسحبت رخصته بسبب قيادة دراجة كهربائية (سكوتر) تحت تأثير الكحول.

وقالت شركة الترفيه الموسيقية «بيج هيت ميوزك»، وهي جزء من شركة هايب، إن كاتب الأغاني ومغني الراب شوجا ركب الدراجة الكهربائية لمسافة 500 متر قبل أن يتعثر أثناء محاولته ركنها ليل أمس.

وأضافت أنه خضع لاختبار كحول أجراه مركز شرطة قريب من مكان الواقعة، وفُرضت عليه غرامة مالية وسحبت منه رخصة قيادة الدراجة.

وقال شوجا على «ويفيرس»، وهي منصة للمعجبين أنشأتها شركة (هايب) «انتهكت قانون حركة المرور لأنني كنت مطمئناً لفكرة أنني قريب (من منزلي) ولم أكن على دراية بأنه لا يجوز قيادة دراجة كهربائية تحت تأثير الكحول».

وأضاف «أعتذر لكل شخص خذلته باستهتاري وسوء سلوكي».

ويلزم للفرد الحصول على ترخيص لقيادة الدراجة الكهربائية في كوريا الجنوبية.