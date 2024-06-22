الأمير يبتسم.. تايلور سويفت تلتقط صورة مع وليام بعد حفل رائع في لندن

نشر قصر كينزنجتون في بريطانيا صورة للأمير وليام واثنين من أطفاله، هما شارلوت وجورج، مع نجمة الموسيقى الأميركية تايلور سويفت، وذلك في الليلة الأولى لجولة سويفت التي بدأتها في لندن أمس (الجمعة).

وظهر وليام مبتسماً في الصورة التي نشرها القصر على منصة إكس، بينما ظهرت سويفت في الصورة نفسها وهي تلتقط «سيلفي» معه ومع طفليه.

وأدرج القصر تعليقاً مصاحباً للصورة كتب فيه: «شكراً لك تايلور سويفت على هذه الأمسية الرائعة!».

واحتفل وليام بعيد ميلاده الـ42 أمس الجمعة.

والتقطت سويفت صورة أخرى مع وليام وطفليه وصديقها ترافيس كيلسي وكتبت عليها «عيد ميلاد سعيد... (في إشارة للأمير وليام)! بداية رائعة لعروض لندن».