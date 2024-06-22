تايلور سويفت تخمد بنفسها حريقاً اندلع في منزلها.. فيديو

كشفت إحدى صديقات تايلور سويفت هذا الأسبوع أنها أطفأت النيران التي كانت تهدد مطبخها بعد ليلة من كتابة الأغاني وتناول العشاء في منزلها قبل 6 شهور، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الاميركية.

وفي التفاصيل، كانت سويفت وغرايسي أبرامز تعملان معاً على أغنيتهما الجديدة "Us" عندما سقطت شمعة فاشتعلت النار.

هرعت سويفت لإحضار المطفأة التي تجهل طريقة استخدامها، وتمكّنت بعد محاولات عدّة من إخماد النيران من دون أن يُصاب أحد بأذى.

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام المغنية الأميركية تايلور سويفت بإطفاء حريق اندلع في منزلها بنيويورك أثناء جلسة لكتابة الأغاني برفقة جريسي أبرامز

مصدر الفيديو: متداول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mGOp2j5jot — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 22, 2024

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني غرايسي أبرامز لـ"بيلبورد": "لقد كانت أسطورة، عانينا من سعال جنوني من أبخرة طفاية الحريق لأسابيع".

وشاركت أبرامز، المرشحة لجائزة جرامي لأفضل فنانة جديدة، الفيديو يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أطلقت فيه أغنيتها الجديدة "Us" التي تضم سويفت

تبلغ قيمة شقة تايلور سويفت في نيويورك 50 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

وظهرت سويفت بفستانٍ أبيضَ وهي تلتقط المطفأة وتسأل أبرامز: "ماذا أفعل حيال هذا؟ أعتقد أنّنا سنموت".

ونشرت أبرامز الفيديو في حسابها عبر "إنستغرام" وأرفقته بتعليق: "كانت كتابة هذه الأغنية بأكملها من الساعة الثانية فجراً حتّى السّادسة صباحاً من أكثر الأشياء الممتعة التي استمتعت بها في حياتي".

وأضافت متوجّهة إلى سويفت: "الآن نعرف كيفيّة استخدام مطفأة الحريق. أحبّك".