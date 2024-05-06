فنان العرب محمد عبده يكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به.. ويطمئن جماهيره ومحبّيه (فيديو)

كشف فنان_العرب المطرب محمد_عبده، عن نوع السرطان الذي أصيب به، بعد ان أعلن في رسالة صوتية مجهشًا بالبكاء خضوعه للعلاج الكيماوي في باريس، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم"، حيث قال وهو يتحدث بألم مواسيا الأمير بدر بن عبدالمحسن: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر، الآن أخذ كيماوي الآن في باريس. الله معنا، الله يحبنا"، وأجهش في البكاء.

وقال محمد عبده في رسالة صوتية مطمئنا جماهيره ومحبيه على حساب "روتانا ميوزيك" في منصة إكس : "جماهيري اللي تحب الفن، أطمنكم انا كويس الحمد لله وعمال بتحسن، رسالتي للأمير بدر قبل وفاته رحمه الله كانت مواساة".

وأضاف:" كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

وتابع:" الفحوصات المبدئية مرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثير، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاءكم عامل من عوامل الشفاء".

فنان العرب #محمد_عبده

في رسالة صوتية مؤثرة للراحل الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن قبل ليلة من وفاته رحمه الله

#RotanaMusic pic.twitter.com/LX5FTMKXFW — 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 5, 2024



