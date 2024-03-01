وفاة الموسيقار حلمي بكر عن 86 عاماً

غيب الموت الموسيقار المصري الكبير حلمي بكر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقال نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلمي بكر توفي مساء اليوم الجمعة بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة من المغنيين المصريين والعرب.

وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

ولد حلمي عيد محمد بكر في ديسمبر عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم عمل معلما للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.

لحن لكبار المطربين أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وماهر العطار وياسمين الخيام ومحمد رشدي وأصالة نصري وعماد عبد الحليم ومدحت صالح وغادة رجب.

وغردت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«لا إله إلا الله ولا نقول إلا مايرضى الله.. البقاء لله استاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ..ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين».

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات لـ«المصري اليوم» حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية منذ ساعتين بالظبط، فهو دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب.. الله يرحمه ادعوله».

وكتبت المغنية المغربية سميرة سعيد على منصة إكس "خبر محزن.. رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر. لنا سويا نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة".

كما نعته المغنية التونسية لطيفة العرفاوي قائلة "أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم أجيال".

وضع بكر موسيقى العديد من المسرحيات منها (حواديت) لفرقة أضواء المسرح، و(سيدتي الجميلة) لفؤاد المهندس وشويكار، و(موسيكا في الحي الشرقي) لسمير غانم وصفاء أبو السعود.

وفي السينما وضع موسيقى أفلام من بينها (شيء من العذاب) و(المجانين الثلاثة) و(احترسي من الرجال يا ماما) و(لمن تشرق الشمس) و(النشالة) و(آخر الرجال المحترمين).

اشترك في تلحين فوازير رمضان على مدى أكثر من 15 عاما إذ قدم مع نيللى (الخاطبة) و(أم العريف)، ومع شريهان (حول العالم)، ومع يحيى الفخراني (المناسبات).

وكان الراحل عضوا دائما في اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ورئيسا شرفيا لنقابة المهن الموسيقية.