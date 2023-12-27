«فضيحة في بلد الكمال» وسيل من الاعتذارات.. ماذا حدث باليابان؟

في اليابان المعروفة بعنايتها بالتنظيم، أثارت فضيحة قوالب حلوى عيد ميلاد وصلت إلى المستهلكين بمظهر غير سليم، ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مع سيل من الاعتذارات من سلسلة المتاجر التي أعدتها، وتحقيقات متعددة.

وقال كازوهيسا يوكوياما، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في سلسلة متاجر تاكاشيمايا اليابانية، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: «نود أن نعتذر بشدة عن المظهر السيئ لقالب عيد الميلاد المجمد الذي نعده والذي خيّب توقعات العديد من زبائننا».

وإثر تلقي شكاوى كثيرة من الزبائن في الأيام الماضية - وبعضهم عبر عن غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي وارفق المنشورات بصور - اعتذرت سلسلة المتاجر وعرضت تعويضات. ورغم أن قوالب حلوى عيد الميلاد المعنية صالحة تماماً للاستهلاك، فإن مظهرها المنهار وحده هو الذي طرح مشكلة.

وأكد تاكاشيمايا أن أكثر من 800 من نحو 2900 قالب فراولة مجمدة بيعت عبر الانترنت وسلمت في فترة عيد الميلاد كانت تالفة من حيث الشكل.

ولم تحدد المجموعة بعد سبب مشكلة «قوالب الحلوى المنهارة» رغم التحقيق الذي أجرته مع مورديها وشركة التوصيل.

ويهتم المستهلكون في اليابان بشكل خاص بجودة ومظهر المنتجات التي يشترونها، ويتوقعون نوعاً من الكمال عند التسوق في المتاجر الفاخرة مثل تاكاشيمايا.

لكن بعض المستهلكين الذين وصلتهم القوالب التالفة المظهر، و«المهروسة» حاولوا رغم ذلك الحفاظ على أجواء الميلاد بإيجابية.

وحصدت صور أحد قوالب عيد الميلاد التالفة التي أعاد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تزيينها عبر رش الشوكولاتة والسكر متعدد الألوان ووضع شخصيات عيد الميلاد الورقية عليها، أكثر من 16 مليون مشاهدة على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الأربعاء.