«وجعت قلوبنا».. نجوم مصريون يودعون الفنان طارق عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة، نعى العديد من النجوم المصريين رفيق دربهم الفنان طارق عبدالعزيز الذي رحل بشكل مفاجئ منذ ساعات قلائل اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة صحية ألمت به خلال عمله على تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، حسب تقارير إعلامية.

وبمجرد إعلان الخبر الحزين، اتشحت حسابات فنانين ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، مودعة الفنان الخلوق خفيف الظل طارق عبدالعزيز الذي توفي عن 55 عاماً، بعد أن رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين عبر أعماله السينمائية والتلفزيونية.

وقالت النجمة يسرا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل طارق عبدالعزيز.. خبر صادم ومؤلم.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وكتب الفنان محمد هنيدي ناعياً «الأخ والسند وصديق العمر» الذي أطل معه في عدد من الأعمال في مقدمتها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مضيفاً «ربنا يرحمك يا رب.. كسرت قلبنا.. وربنا يصبرنا على فراقك.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع.. واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب العالمين».

أما الفنان القدير نبيل الحلفاوي، فقال عن الراحل: «كان حضوره مريحاً يشع طيبة وسلاماً. رحم الله الفنان طارق عبدالعزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية».

وكانت آخر إطلالات طارق عبدالعزيز (وهو من مواليد عام 1968) على الشاشة مسلسل «أعمل ايه» مع خالد الصاوي وصابرين، وعدد من النجوم.

وأوردت تقارير إعلامية أن طارق عبدالعزيز تعرض لوعكة صحية أثناء العمل، وأصيب بتشنجات ونقل إلى أحد المستشفيات، وتوفى على إثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

ومن بين النجوم الذين نعوا طارق عبدالعزيز، أحمد السقا، وخالد النبوي، ويوسف الشريف، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة نور، وكذلك أمير كرارة الذي كتب: «لا حول ولا قوه إلا بالله.. البقاء لله في الفنان الخلوق طارق عبدالعزيز».

كما شارك في النعي مشاهير وإعلاميون من بينهم عمرو الليثي الذي نشر آخر صورة جمعته مع «الفنان الجميل طارق عبدالعزيز منذ أيام»، داعياً: «الله يرحمك ويغفر لك.. وجعت قلوبنا».

فيما قال الإعلامي جابر القرموطي: «الفنان المحترم طارق عبدالعزيز في ذمة الله.. كنت هادئاً ورحلت في هدوء.. ربنا يرحمك».