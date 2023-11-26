وفاة الفنان المصري طارق عبدالعزيز بسبب أزمة صحية خلال تصوير مسلسل

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي وفاة طارق عبدالعزيز الذي كان من آخر إطلالاته مسلسل «أعمل ايه» مع خالد الصاوي وصابرين، وعدد من النجوم.

وأوردت تقارير أن طارق عبدالعزيز - الذي غاب عن 55 عاماً - تعرض لوعكة صحية أثناء العمل، وأصيب بتشنجات ونقل إلى أحد المستشفيات، وتوفى على إثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

يشار إلى أن طارق عبدالعزيز كان قد تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب.

وبعد إعلان خبر وفاة طارق عبدالعزيز، نعاه العديد من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب النجم محمد هنيدي ناعياً الراحل: «الأخ والسند وصديق العمر.. ربنا يرحمك يارب.. كسرت قلبنا.. وربنا يصبرنا على فراقك.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع.. واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب العالمين».