بقيمة 15.8 مليون دولار.. مثول شاكيرا أمام المحكمة بإسبانيا اليوم بتهمة تهرب ضريبي

تبدأ، اليوم، في إسبانيا، وقائع محاكمة النجمة الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، بتهمة التهرب الضريبي.

ويتطلب الامر مثول أيقونة البوب العالمية، شخصيا، أمام المحكمة الجزئية ببرشلونة، في أول أيام المحاكمة.

وتُتهم شاكيرا بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليون يورو (15.8 مليون دولار)، عن الفترة بين عامي 2012 و2014.

ويطالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام وشهرين، بالاضافة إلى دفع غرامة قدرها 23.8 مليون يورو، بحق شاكيرا /46 عاما/ في حال إدانتها. ومن جانبها زعمت شاكيرا مرارا أنها بريئة.

وتؤكد المغنية الحسناء أنها كانت تقيم في جزر البهاما في ذلك الوقت. وقالت إنها لم تقم إلا بزيارات لشريكها آنذاك، نجم كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، في إسبانيا. وقد انفصل النجمان، اللذان أنجبا طفلين، منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن يكون هناك 12 جلسة لمحاكمة شاكيرا، تستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى تسوية بعيدا عن المحكمة.