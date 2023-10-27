ملياردير الموضة في مرمى اتهامات 5 نساء

أكّد قطب الموضة الفنلندي - الكندي السابق بيتر نيغارد خلال جلسة عقدت أمس الخميس ضمن محاكمته في العاصمة الكندية بسلسلة من جرائم الاغتصاب، أنه لا يعرف النساء اللواتي يقاضينه.

وكان الملياردير البالغ 82 عاماً، ومؤسس إحدى أكبر ماركات الملابس في كندا وهي «نيغارد إنترناشونال»، دفع في بداية محاكمته في آخر سبتمبر ببراءته من التهم التي وُجهت إليه باعتداءات جنسية وحجز حرية في تورونتو بين 1988 و2005 في حق خمس نساء، كانت أربع منهنّ بالغات، والخامسة في الـ16 لدى حصول الأحداث.

وعندما سأله وكيل الدفاع عنه المحامي براين غرينسبان هل يعرف المدّعيات عليه أو سبق أن التقاهنّ، أجاب نيغارد بنبرة هادئة بـ«لا» مرات عدة.

ونفى نيغارد في اليوم الثاني من إفادته ما روَته المدّعيات من أنه أرسل إليهنّ زهوراً، أو غازلهنّ في طائرة، أو عرض عليهنّ وظيفة، أو حتى أن يكون أتاح لهنّ زيارة مكاتبه الفخمة في تورونتو.

وقال المتهم في أحد ردوده المفصلة النادرة «كلاّ، لم أفعل ذلك. وبكل صراحة، لم يكن من عادتي على الإطلاق إرسال الزهور لأي شخص».

ويتهم نيغارد باستخدام «سلطته ومكانته كمصمم أزياء ثري لإغراء شابات والاعتداء عليهن».

وادّعت خمس نساء كانت إحداهنّ قاصرة وقت الجرائم المنسوبة إلى نيغارد، أن الملياردير دعاهنّ لزيارة مكاتب شركته في كندا، واعداً إياهنّ بفرص عمل في عرض الأزياء أو تصميمها، وعندما لبّين دعوته، ما كان منه إلا أن اعتدى عليهنّ في غرفة للنوم.

وقال نيغارد إنه لم يتعرف على المدّعيات لا من خلال صور الشرطة ولا عندما مثلن على منصة الشهود في الأسابيع الأخيرة.

ونفى بشكل قاطع الاتهامات. وقال «لم أكن لأرتكب مثل هذا الفعل إطلاقاً. إنه أمر لم أكن لأفعله إطلاقاًً».

ويواجه بيتر نيغارد اتهامات أخرى باعتداءات جنسية في كيبيك ومانيتوبا. ويرغب القضاء الأميركي هو الآخر في محاكمته بتهم اغتصاب عشرات النساء والفتيات والابتزاز والاتجار بالبشر. وتعود الأفعال التي يُتهم بارتكابها إلى الفترة بين عامي 1990 و2020.