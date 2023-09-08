البابا فرانسيس يرسم الابتسامة على وجه سيلفستر ستالون في الفاتيكان

تظاهر البابا فرانسيس بأنه يتلاكم مع سيلفستر ستالون، نجم فيلم «روكي»، أثناء لقائه في الفاتيكان اليوم الجمعة. وعندما قابل بابا الفاتيكان ستالون وعائلته، عبر البابا فرنسيس عن مدى استمتاعه بمشاهدة أفلام الممثل، مما رسم ابتسامة على وجه ستالون ليحكم قبضته، كما لو كان مستعداً للملاكمة، وقال «استعد، سنتلاكم».

ورداً على ذلك، حرك البابا فرنسيس (86 عاماً)، الذي يستعين بعكاز في المشي، يده اليسرى كما لو كان يتلاكم، ليصفق له الممثل.

وحقق ستالون (77 عاماً)، ذو الأصول الإيطالية، شهرته من خلال سلسلة أفلام تروي أحداث حياة شخصية خيالية لملاكم اسمه روكي بالبوا.