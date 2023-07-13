نسرين طافش طالق «رسميا» للمرة الثانية

على الرغم من الاجواء الايجابية التي سعت الفنانة السورية نسرين طافش الى ترويجها بعد عودتها الى زوجها المصري مدرب الطاقة شريف شرقاوي، إلا أنها فاجأت جمهورها بإعلانها، طلاقها رسميا للمرة الثانية.

وجاء اعلان نسرين في رسالة قصيرة نشرتها على حسابها عبر انستغرام، باستخدام خاصية القصص المصورة كتبت فيها: «لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية».

وهذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها نسرين طلاقها، اذ كانت قد اعلنت انفصالها رسميا عن زوجها شريف، عقب زواج دام خمسة أشهر، الا انهما عادا الى بعضهما بعد حولي الستة اشهر، ليعودا و ينفصلا مجددا.