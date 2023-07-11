مادونا تؤكّد لمحبيها أنها "تتماثل للشفاء"

طمأنت نجمة البوب الأميركية مادونا (64 عاماً) محبّيها الاثنين بأنها "تتماثل للشفاء" عقب إصابتها بـ"عدوى بكتيرية حادة" استدعت دخولها المستشفى ودفعتها إلى تأجيل جولتها العالمية.

وفي منشور على صفحاتها في مواقع التواصل، تطرّقت المغنية للمرة الأولى إلى مسألة دخولها المستشفى ونقلها إلى وحدة العناية المركزة لأيام عدة في يونيو.

وكتبت "عندما استيقظت في المستشفى أول من خطر ببالي هم أولادي، ثم فكّرت بأنني لا أرغب في تخييب آمال كل مَن اشتروا تذاكر لحفلاتي".

ودفعت العدوى البكتيرية الحادة مادونا إلى إرجاء جولتها العالمية بعنوان "ذي سيليبريشن تور" التي كان من المقرر أن تمتد بين يوليو وديسمبر في أميركا الشمالية وأوروبا.

وكان يُفترض أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر بغرب كندا في 15 يوليو.

وقالت المغنية الاثنين "أركّز راهناً على صحتي، وأؤكد لكم أنني سأعاود نشاطي الفني عندما أصبح قادرة على ذلك".

وكان مدير أعمال المغنية غي أوسيري أعلن في نهاية يونيو الفائت عن إصابة مادونا ب"عدوى بكتيرية حادة" استدعت إدخالها المستشفى ونقلها إلى وحدة العناية المركزة، مشيراً إلى أنها تتماثل للشفاء.

وأشارت مادونا إلى أنّ هدفها يتمثل في إحياء حفلاتها في أوروبا في المواعيد المحددة أصلاً ضمن الجولة الأوروبية التي يُفترض أن تنطلق من لندن في 14 أكتوبر، وإعادة تحديد تواريخ للحفلات التي أُلغيت في أميركا الشمالية.