انتحارمغني كوري شهير بعد كشف ادعائه مرض سرطان

توفي صباح اليوم منتحرا المغني الكوري الشهير تشوي سونج بونج عن عمر يناهز الـ 33 عامًا، تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وجمهوره حول العالم.

وتم اكتشاف جثة تشوي سونج بونج في منزله بعد أن ألمح إلى الانتحار، من خلال حسابه الرسمي، واستنتجت شرطة سيول أن المغني الراحل قد انتحر قبل وفاته، وخاصة بعد ضغوظات كبيرة تعرض لها بعد اكتشاف ادعائة مرض السرطان، وجمعة لتبرعات مالية كبيرة من معجبيه، لكن اعادها لاحقا، و ونشر تشوي سونج بونج على حسابه الرسمي : مرحبًا، هذا سيونغ بونغ تشوي السبب في أنني أكتب هذا لأنه آخر شيء أرسله إلى معجبي، وإذا رأيت هذا، فأنا ميت بالفعل أنا آسف بصدق على أخطائي الحمقاء وأولئك الذين أصيبوا بأضرار، و الآن أريد أن أدفع ثمن خطاياي بحياتي"