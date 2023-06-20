زوج الفنانة بوسي متهم بضرب وسرقة طليقها

بدأت جهات قضائية مصرية التحقيق مع زوج الفنانة بوسي في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة بطليق زوجته محمد عاشور عبد اللطيف وهو منتج فني.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على زوج المطربة بوسي الحالي، في واقعة اتهامه بالنصب على زوجها السابق، بحسب عدد من الصحف المحلية التي نشرت الخبر.

واستمعت جهة التحقيق إلى أقوال بوسي في الواقعة التي وصفت بأنها تعدي بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة.