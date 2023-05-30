لفت نظر رسمي لأحمد سعد بعد إطلالته المثيرة للجدل

وجهت نقابة المهن الموسيقية الموسيقية في مصر، لفت نظر بحق الفنان أحمد سعد بعد إطلالته الاخيرة التي أثارت عاصفة من الجدل.

وكشف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في مصر الدكتور محمد عبد الله، إن النقابة قررت إرسال لفت نظر للفنان أحمد سعد؛ لعدم تكرار تلك الإطلالة على المسرح سواء داخل مصر أو خارجها.

وأفاد محمد عبد الله، أن النقابة ترسل لفت النظر في البداية دون دفع غرامة، ولكن إذا تكرر الأمر ستكون هناك غرامة مالية، بحسب موقع «القاهرة 24».

وأثار أحمد سعد جدلًا واسعًا خلال حفله الأخير بموسم جدة، بسبب ملابسه إذ ظهر بحلق وتيشيرت شفاف.

من ناحية أخرى، رد أحمد سعد على الجدل حول الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته، مصممة الأزياء علياء بسيوني، إذ حرص على أن يتغزل في زوجته، وأشار إلى أن وجودها في حياته بمثابة هدية من الله له، نافيًا بذلك كل الشائعات المتداولة حول طلاقهما.