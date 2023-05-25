وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

توفي الفنان الكويتي القدير أحمد جوهر، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض في المملكة المتحدة عن عمر ناهز 65 عاماً.

واشتهر أحمد جوهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا. وهو صاحب مؤسسة "الأبرق للإنتاج الفني".

بدأ جوهر مشواره الفني في عام 1982 في أدوار بسيطة، واشتهر في فترة التسعينيات، ودفعه عشقه للأعمال التراثية إلى خوض مجال الإنتاج رغم أنه كان لا يزال في بداية مشواره، وكان أول عمل أنتجه في عام 1993 هو مسلسل "طش ورش".

دخل جوهر مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل "طير الخير"، ثم دخل في مجال الإخراج في مسلسلي "العضب" و"جني وعطبة" ولكنه لم يستطيع المواصلة بسبب كثرة الضغوطات.