سورية تودع هشام شربتجي.. «شيخ الكار» المخرجين

بعد أشهر من انتكاسات الصحية ودعت سورية، اليوم، المخرج هشام شربتجي عن 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، إثر جلطة دماغية كان تعرض لها قبل عامين تقريباً.

ويعد شربتجي وهو مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة.

وحصل الراحل وهو والد المخرجة الشهيرة رشا شربتجي على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.

ويلقب الراحل بـ «شيخ الكار»، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.