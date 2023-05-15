وداعا «غشمشم».. وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

توفي اليوم الاثنين الفنان السعودي فهد الحيان الشهير بشخصية «غشمشم»، عن عمر ناهز 52 عاما، حسبما أفادت قناة «الإخبارية» السعودية.

والحيان من مواليد 1971، بدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل «طاش ما طاش» الذي فتح له أبواب النجومية.

فهد بن محمد بن ناصر الحيان متزوج وله ثلاثة أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائمًا في المسرح المدرسي، وكان محبوبًا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل

في عام 2006، افتتح الحيان شركة إنتاج، قدم من خلالها مسلسل «غشمشم» الذي حظي فيه بدور البطولة المطلقة، وامتد لـ6 مواسم، وحقق شهرة واسعة من خلال هذه الشخصية المحببة.

وفي ديسمبر 2014، أعلن الراحل، اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما، لكنه تراجع عن القرار لاحقا وشارك في عدد من الأعمال الكوميدية.