«يارب يغرق فيك المركب».. إعلامية كويتية تقسو على اصالة

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة السورية أصالة نصري، بسبب حفل الأخيرة في مصر الذي تزامن مع حملة كبيرة طالبت بإلغائه.

وشاركت العيدان في هاشتاق «أصالة غير مرحب بها»، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «إن شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب وانتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص.. يالله ياكريم ونخلص».

وجاءت تدوينة الإعلامية المثيرة للجدل تعليقاً على دخول أصالة المسرح على متن قارب يوم الجمعة الماضي برفقة زوجها فائق حسن.

وكانت أصالة قد تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، حيث طالب البعض بإلغاء حفلها بالقاهرة، بعدما اعتبروا تصريحات سابقة لها نكرانا لفضل مصر عليها في مشوارها الفني.

هذه التغريدة التي حققت ملايين التفاعلات، وواجهت كماً هائلاً من الهجوم الذي طال العيدان، ووصفها كثيرون بأنها «غيورة».

والإعلامية الكويتية مي العيدان معروفة بإثارتها للجدل وطريقة حديثها عن المشاهير والنجوم العرب حتى أنه تم تغريمها بسبب إساءتها للفنان المصري أحمد بدير العام الماضي.