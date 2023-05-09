تشييع جثمان ماجد الفلاسي في دبي..«وداعا راسم البسمة»

بكثير من الحزن ومشاعرالفقد، شُيع الفنان الشاب ماجد الفلاسي إلى مثواه الأخير بحضور العائلة والاصدقاء والمحبين. ودفن الفنان الشاب الذي احبه الجمهور العربي بشخصية «ام سعيد» في مسلسل "فريج" في مقبرة"القوز 2" بدبي.

ونعى نشطاء ومؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الإماراتي الشاب، شاكرين له كل الأوقات السعيدة التي منحهم إياها، داعين الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يصبر أهله ومحبينه على فراقه.