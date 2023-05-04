هجوم غير مسبوق على رامي صبري بسبب أصالة

تعرض الفنان المصري رامي صبري إلى هجوم وانتقادات غير مسبوقة، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسببب دعمه ومساندته للمطربة السورية أصالة نصري، حيث أعلن أنه سيكون أول الحضور لحفلها القادم في متحف الحضارة، ردا على الحملة الكبير التي تتعرض لها أصالة والدعوات لمنع حفلها، و هدده الجمهور صبري بالمقاطعة.

ونشر الفنان رامي صبري صورة له رفقة أصالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنيه والفن، ولا يوجد كلام يوصفها، أنتِ مصر وأنتِ الوطن العربي، وأنتِ في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطتنا.