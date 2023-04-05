«21 ألف جينيه إسترليني».. قرار جديد بحق أحمد عز و أطفاله من زينة

ألزم القضاء المصري الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفًا و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لطفليه من الفنانة زينة.

وكشف محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، إن هناك عددا من القضايا ضد الفنان أحمد عز ومنها، دفع مصروفات دراسية لطفليه وكذلك قضية أخرى لدفع المصروفات والنفقة والسكن للأطفال.

وأكد المحامي أن أحمد عز لا يألوا جهدا من أجل السؤال عن طفليه والاطمئنان عليهما أو حتى مقابلتهما، مؤكدا أنه لم يتواصل ولا مرة من أجل الالتقاء بهما.



يذكر أن محامي الفنانة زينة، قدم طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 16 أبريل الجاري، بعدما عرضت التسوية على الطرفين.

فيما طالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز يطالب بتخفيض قيمة النفقة، وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن 3 أفلام، العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز 10 ملايين جنيه، وغيرها بحسب «القاهرة 24».