حقيقة الزوجة الثانية..حسن شاكوش وعروسه يتصدران «التريند»

تصدر مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش وزوجته ريم، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد مشاركتهما في برنامج تلفزيوني حيث تم اتهام شاكوش بأنه متزوج من امرأة أخرى ولديه فيلا في منطقة التجمع الخامس، الامر الذي تسبب في إثارة الشك لدى عروسه وخاصة عند رفض شاكوش الاجابة عن مصدر سلسلة يرتديها دائما في رقبته ويرفض خلعها.

شاكوش قابل هذه الاسئلة بإنفعال كبير متحديا أي امرأة تظهر ورقة تثبت زواجه منها، وقال شاكوش: «ولو في واحدة معاها ورق يثبت إني جوزها تطلعه».

أما عن الهجوم الواسع الذي تعرضت له ريم، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش في الآونة الأخيرة، بعد سجودها في حفل الزفاف، ردت قائلة: كان صعبان عليا إني ملهية في الفرح ومش بصلي، وكنت بقالي أسبوعين قبل الفرح مش مركزة.



وأضافت: غير إني لازم أثبت للناس إن ربنا بيعوض، ومفيش حاجة اسمها تتظلمي وما تاخديش حقك، ومهمنيش الفستان والميكب يتبهدلوا، ومسجدتش قدام حسن لأني كنت هشيله ذنب.