بلوغر مصرية شهيرة تفقد بصرها بشكل كامل

اعلنت البلوغر المصرية سارة محمد عن فقدانها لبصرها بشكل كامل، ونشرت عائلة البلوغر الشهيرة، بوستر على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك جاء فيه:"سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف، النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وكانت البلوغر، سارة محمد (21 عاما)، أصيبت في التاسع من فبراير الماضي، في حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها في وقت الحادث.