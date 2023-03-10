أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء اختفائها

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها متفرغة للتحضير لأغانيها الجديدة، وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على «تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم».

وكانت الفنانة شيرين كلفت محاميها حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة، بحسب «القاهرة 24».

وكانت خبر اختفاء شيرين عبد الوهاب قد اثارة موجة واسعة من الجدل خاصة بعد تصريح مدير أعمالها الذي أكد أنه لا يعلم عنها شيئًا منذ حفلها الأخير بالكويت، ليتبين لاحقا أنها ألغت متابعة حسام حبيب، عبر حسابيها بموقعي فيس بوك وإنستجرام، فيما حذف الأخير الصور التي تجمعهما من حسابه بموقع إنستغرام ما أثار تساؤلات من قبل الجمهور حول حقيقة انفصالهما.