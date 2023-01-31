تغريم محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

أقر القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ،بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق، بحسب "القاهرة 24".