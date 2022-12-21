منة شلبي إلى القضاء بتهمة تعاطي المخدرات

أصدرت سلطات النيابة المصرية اليوم قرارا بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بحسب عدد من وسائل الاعلام المحلية.

وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة قد قررت في الشهر الماضي إحالة الممثلة المصرية إلى النيابة العامة بعد توقيفها للاشتباه بوجود مواد مخدرة بحوزتها.

وكانت الممثلة المصرية عائدة على متن طائرة من الولايات المتحدة ومعها بعض الحلويات التي اشتبهت الجمارك في احتوائها على مادة الماريغوانا المخدرة، قبل أن تتحفظ على الممثلة وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب.

وبعد ساعات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بضمان "مالي يقدر بـ 50 ألف جنيه، بعد إنكار الفنانة حيازة وإحراز المواد بتهمة التعاطي، وإرسال المواد المخدرة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها".