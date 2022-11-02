هل اجبرت شيرين على البقاء في المشفى النفسي؟.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة

استغاثت المطربة شيرين عبدالوهاب بمحاميها، من داخل المستشفى المحتجزة به، تطالبه بسرعة إخراجها، مشيرة إلى أنها أصبحت بصحة جيدة.

وقالت شيرين لمحاميها من خلال تسجيل صوتي: من فضلك تعمل أي حاجة علشان تخرجني من المستشفى هما مضوني على ورق مش عارفة إيه هو.. لكن أنا بقالي 20 يوم وبقيت كويسة وكملت علاجي، ضروي من فضلك خرجني.

وكشف محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل جديدة بشأن توقيعها على إقرار لاستكمال علاجها باختيارها في المستشفى، مشيرًا إلى أن شيرين منعت من الخروج من المستشفى على الرغم من صدور تقرير من وزارة الصحة منذ أسبوع لأنها لا تستوجب العلاج الإلزامي، ولذلك أرغمت على العلاج الاختياري.

وطالب محامي شيرين وزارة الصحة بضرورة التدخل الفوري مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يوجد به إكراه معنوي على شيرين وضد رغبتها، لأنها تريد مغادرة المستشفى، بحسب موقع " القاهرة 24".

ودخلت شيرين عبد الوهاب المستشفى منذ 20 يومًا تقريبًا، بعد إجبار شقيقها لها على دخول المستشفى واحتجازه لها بأحد المستشفيات في القاهرة عنوةً، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.