شيرين عبد الوهاب توافق علاجها بمستشفى للصحة النفسية

وقّعت الفنانة شيرين عبد الوهاب على قرار لعلاجها برغبتها بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية، وذلك بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي لها، حسب مصادر مطلعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن شيرين عبد الوهاب أبلغت إدارة المستشفى بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي للخروج من الحالة التي أصابتها، كما أنها وقّعت على قرار شخصي برغبتها في البقاء بالمستشفى حتى انتهاء فترة العلاج نهائيا.