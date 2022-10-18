علاء مرسي: أنا من أعظم الممثلين في العالم

أثار الفنان المصري علاء مرسي، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات أدلى فيها في برنامج «واحد من الناس» كشف فيها عن رأيه في الفنانين وأدائهم التمثيلي، وذلك خلال حواره

وقال علاء مرسي خلال لقائه: المجاملات ضيعت مستقبلي، أنا من أعظم الممثلين على مستوى العالم.

وأضاف علاء مرسي: فيه نجوم مبيعرفوش يمثلوا، مثل نبيلة عبيد، ونادية الجندي، درة، أحمد حلمي، لكن محمد رمضان عظيم وموهوب بس دماغه في حتة تانية، ومفيش حد نمبر وان حتى عادل إمام.

واستكمل علاء مرسي حديثه: ترتيب الفنانين من حيث الموهبة، يأتي في المركز الأول عادل إمام ثم أحمد زكي وبعدهم نور الشريف ومحمود عبد العزيز مستوى واحد.