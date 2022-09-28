مصر..القبض على «تيك توكر» شهير لـ «نشر الفسق والفجور»

قال المحامي أشرف فرحات، إن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الـ «تيك توكر» إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.

وأوضح فرحات أنه تقدم ببلاغ ضد إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور، وذكر فرحات في بلاغه، أن المتهم يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، خادشة للحياء العام، ويشتهر إبراهيم مالك بالظهور المكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، بحسب موقع «القاهرة 24».