محمد رمضان في مرمى انتقاد عائلة فريد شوقي

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم قاس من عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، بعد تصريحات قارن فيها بين مسيرته ومسيرة شوقي بالاضافة إلى انتقاده لفيلم "حميدو".

وكتب محمد السباعي في " فيسبوك": خد يا رمضان أقولك.. بتعرف تعد لحد كام؟ فريد شوقي أخر ملوك مصر وممثل وكاتب سيناريو وحوار ومنتج مصري.. امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما، أنتج وكتب سيناريو أكثر من 400 فيلما، بالإضافة إلى المسرح والتلفزيون.. وغطت شعبيته مجمل العالم العربي.

وواصل محمد السباعي: فريد شوقي المخرجين كانوا دائما يخاطبونه بصفته «فريد بيه» (بيك) بالرغم من عدم حصوله على لقب البكوية رسميًا ولكن كدليل على الاحترام، كما عمل مع أكثر من تسعين مخرجا ومنتجا.

وهاجمت ناهد فريد شوقي محمد رمضان، وكتبت في "انستغرام": "منتهى الجرأة من محمد رمضان إنه يقارن بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه.. نصيحتي لك يا رمضان ألا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق".

بدأت الأزمة عندما قال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية: فيلم حميدو أشد خطورة من فيلم عبده موتة لأن فريد شوقي كان تاجر للمواد المخدرة ويرتكب الفاحشة مع إحدى الفنانات خلال أحداث الفيلم وبعد حملها منه يقرر قتلها.. ولذلك هو أصعب من عبده موتة.