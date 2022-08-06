الممثلة الأميركية آن هيش في حال حرجة بعد تعرضها لحادث سير

نقلت الممثلة الأميركية آن هيش إلى المستشفى في حال الخطر بعد تعرضها لحادث سير الجمعة في لوس أنجليس، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأفادت أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس إلى أنّ سيارةً اصطدمت بمنزل مؤلف من طبقتين في حي مار فيستا “مما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل”. وأضافت أنّ المرأة التي كانت تقود السيارة “نُقلت الى المستشفى في حال حرجة”.

وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة معلومات نشرها موقع “تي إم زي” المتخصص في أخبار المشاهير وتشير إلى أنّ سائقة السيارة من نوع “ميني كوبر” زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش.

واصطدمت سيارة الممثلة البالغة 53 سنة بدايةً بمرأب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في مار فيستا وتوقع أضراراً كبيرة، بحسب وسائل الإعلام.

وأفاد رجال الإنقاذ في لوس أنجليس بأنّ العناصر الذين توجهوا إلى مكان الحادث والبالغ عددهم نحو ستين شخصاً احتاجوا إلى أكثر من ساعة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام.

