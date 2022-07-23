شاهد لحظة وقوف محمد عبده على مسرح دار الأوبرا بباريس
وثق مقطع فيديو متداول، قيام الفنان السعودي محمد عبده، بتقديم أبنائه على مسرح دار الأوبرا في العاصمة الفرنسية باريس، كأول فنان عربي.
وحرص محمد عبده، على مشاركة أبنائه معه في لحظة وقوفه على المسرح، حيث وقف معه أربعة من أبنائه هم بدر وخالد والعنود وعالية، وقدموا التحية للجمهور ثم غادروا المسرح.
وأحيا الفنان محمد عبده أمس الجمعة حفلاً فنياً في باريس، وقدم عدداً من أغانيه في وصلتين غنائيتين.
فيديو | عبر #سناب_الإخبارية...— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2022
في حفله التاريخي في دار الأوبرا الفرنسية.. فنان العرب محمد عبده يقدم أبنائه على المسرح قبل بداية وصلته الغنائية#الإخبارية pic.twitter.com/vau8vsPXrT
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