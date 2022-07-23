شاهد.. فنانة لبنانية تتعرض للسرقة في وضح النهار.. وتعلق: "عايشين بغابة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت الممثلة اللبنانية، نيكول طعمة، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، توثق فيه تعرضها للسرقة في وضح النهار، من أمام سوبر ماركت في منطقة النقاش.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، اقتراب أحد الأشخاص من الفنانة وهي في سيارتها المتوقفة، ثم سحب منها حقيبتها وهاتفها وركض نحو دراجة نارية يقودها شريك له، وهربا بسرعة، حسب صحيفة المرصد.

وقالت نيكول طعمة: "نحن عايشين بغابة، بطلنا عايشين ببلد، لا في أمن ولا في أمان، ركنت سيارتي في موقف سوبر ماركت في منطقة النقاش، وجدت رجل حامل مسدس تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وهرب".

وتابعت: "ركضت خلفه والناس من حولي، ما حدا قدر يعمل شي، شيء بيرعب".

في وضح النهار.. الممثلة اللبنانية نيكول طعمة تتعرض للسرقة تحت التهديد بسلاح ناري#لبنان #سرقة #نيكول_طعمة pic.twitter.com/nk87Lw3TFn — Hespress هسبريس (@hespress) July 23, 2022

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