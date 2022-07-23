شاهد.. فنانة لبنانية تتعرض للسرقة في وضح النهار.. وتعلق: "عايشين بغابة"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت الممثلة اللبنانية، نيكول طعمة، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، توثق فيه تعرضها للسرقة في وضح النهار، من أمام سوبر ماركت في منطقة النقاش.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، اقتراب أحد الأشخاص من الفنانة وهي في سيارتها المتوقفة، ثم سحب منها حقيبتها وهاتفها وركض نحو دراجة نارية يقودها شريك له، وهربا بسرعة، حسب صحيفة المرصد.

وقالت نيكول طعمة: "نحن عايشين بغابة، بطلنا عايشين ببلد، لا في أمن ولا في أمان، ركنت سيارتي في موقف سوبر ماركت في منطقة النقاش، وجدت رجل حامل مسدس تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وهرب".

وتابعت: "ركضت خلفه والناس من حولي، ما حدا قدر يعمل شي، شيء بيرعب".

 

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