وفاة صاحب تمثال صلاح الدين بدمشق.. النحات السوري عبدالله السيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعت وزارة الثقافة السورية النحات عبدالله السيد الذي يعد واحدا من أبرز فناني سورية التشكيليين، وصاحب التمثال الشهير لصلاح الدين الأيوبي في العاصمة دمشق.

ووصفت وكالة الأنباء السورية "سانا" السيد بأنه "قامة من قامات الفن التشكيلي السوري" وأشارت في نبذة نشرتها عنه أنه من مواليد مدينة مصياف (ريف حماة)، عام 1941، وتخرج في قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1971، وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال عام 1977 في باريس وشهادة المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1980.

وأضافت الوكالة أن السيد ومع دراسته الفنون الجميلة، درس في قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة دمشق عام 1965، وعمل أستاذا في كلية الفنون الجميلة ورئيسا لقسم النحت فيها، وأستاذ علم الجمال والنقد في الدراسات العليا بالكلية.

وحسب وكالة "سانا" نفذ السيد الكثير من النصب التذكارية والتماثيل في العديد من المدن السورية أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق 1992 ونصب الشهداء بدرعا 1990 كما نفذ نصب سفينة نوح الدمشقي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأميركية عام 2001، حسب الوكالة.

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